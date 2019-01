Siracusa, mobilità in Ortigia: il consigliere Bonafede scrive all'assessore

Nuove proposte per migliorare l'ingresso in Ortigia dal punto di vista della mobilità. A scriverle il consigliere comunale di Cantiere Siracusa, Sergio Bonafede, in una lettera indirizzata all’assessore alla Mobilità ed al dirigente ufficio mobilità e viabilità.

Prima idea riattivare il sistema dei display luminosi, a partire da quello che in Piazzale Marconi inizio di via Malta.

"Inoltre, - scrive Bonafede - prima del ponte Santa lucia, in direzione Ortigia, il display con la segnalazione dei posti liberi nel parcheggio di molo Sant’Antonio va anzitutto migliorato adeguando i colori della segnalazione a quelli semaforici: così, nel caso di posti disponibili, ci sarà un verde così come il via libera ai semafori. Resta tuttavia da migliorare tecnicamente l’accesso delle auto ai fini di parcheggio con una pulsantiera che nello stesso palo del display all’ingresso del ponte Santa Lucia consenta una sorta di prenotazione senza “ trappole “ per i cittadini nel caso frequente di file per usufruire del citato parcheggio. Questo per evitare quanto più possibile di sanzionare con salate multe ogni ingresso di autoveicoli fuori delle regole: infatti molti automobilisti beccano una sanzione già solo per mancanza di chiarezza nelle informazioni. Lo stesso display collocato alla fine del ponte di Santa Lucia deve recare l’ora esatta sempre".

Ed infine dice: "Si chiede di includere nelle info di tutti i display anche il numero dei posti disponibili presso il parcheggio Talete, all’interno del quale auspicherei una puntuale pulizia, la riparazione delle crepe da cui scende acqua piovana, e la piena efficienza delle macchine erogatrici dei ticket."