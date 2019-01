Sea Watch in acque siracusane, Casapound "Accogliamoli tutti a casa di Italia"

“Accogliamoli tutti "a casa di Italia” è il testo dello striscione che i militanti di CasaPound hanno affisso nei pressi del Comune di Siracusa in aperta polemica con le dichiarazioni del sindaco sull’apertura del porto cittadino a nuovi sbarchi d’immigrati.

“Volevamo esprimere il nostro totale appoggio al sindaco Italia in merito alla posizione di recente espressa sulla questione migranti – dichiara Francesco Napolitano responsabile cittadino di CPI – siamo felici che abbia indicato il porto di Siracusa per lo sbarco dei futuri migranti anche se esprimiamo qualche dubbio sulla possibilità che il primo cittadino, così magnanimo, possa accoglierli tutti a casa propria“.

“È infatti sottinteso, visto il buonismo ostentato, che Italia d’ora in poi voglia farsi integralmente carico dell’accoglienza”.

“Ci auguriamo che assieme ai colleghi, Orlando e De Magistris – conclude Napolitano – porti fino in fondo la propria posizione sia per alleggerire il carico di lavoro dei centri d’accoglienza ormai al collasso, sia per liberare risorse utili per far fronte alle problematiche di una città che vede i giovani siracusani abbandonare la propria terra, degrado, gestione rifiuti e sanità da terzo mondo“.