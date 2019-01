Siracusa, nuovo ospedale: Salvo Baio bacchetta il deputato Cafeo

Continua a far discutere il nuovo ospedale di Siracusa: oggi il componente della direzione regionale del Pd, Salvo Baio bacchetta il deputato regionale Giovanni Cafeo:

"Il deputato Cafeo, mio compagno di partito, taciturno sulla riorganizzazione della rete ospedaliera e sulle nomine dei manager delle Asp, si è recentemente fatto vivo dichiarando che " l'Azienda sanitaria ha già pronto il progetto per l'ospedale di Siracusa che potrebbe tranquillamente configurarsi come di secondo livello." Mi permetto di ricordare - puntualizza Baio - che in base al decreto Balduzzi per essere di secondo livello un ospedale deve avere una popolazione di almeno 600 mila abitanti e deve essere dotato di alcune specialità, che in atto sono inesistenti negli ospedali siracusani. Forse - prosegue - intendeva dire che il nuovo ospedale avrà più posti letto dell'Umberto I e quindi potrà disporre di nuovi reparti specialistici? Fra quanti anni? Quanto all'alleanza con i Cinque Stelle proposta da Cafeo per caldeggiare l'approvazione a Roma dell'ospedale di secondo livello, evidentemente il parlamentare del Pd prevede che l'attuale governo durerà così a lungo da veder realizzato il nuovo ospedale. Spero si sbagli, non sull' ospedale ma sul governo gialloverde. Infine una curiosità: siccome a Cafeo risulta che l'Asp ha già pronto il progetto del nuovo ospedale, saprebbe dire qual è l'area scelta?"