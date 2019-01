Canicattini Bagni, il Pd si riunisce per scegliere i candidati alle primarie

Partito democratico di Canicattini Bagni convocato, sabato 26 Gennaio 2019, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00, nella sede di via XX Settembre 65, per scegliere i candidati che affronteranno le primarie per la nomina del Segretario e dell’Assemblea nazionale del partito. Sono sei i candidati in corsa per la Segreteria nazionale del PD: Roberto Giacchetti, Maurizio Martina, Francesco Boccia, Nicola Zingaretti, Dario Corallo, Maria Saladino.

Possono votare gli iscritti al Circolo, che nel frattempo, provvederanno all’elezione dei delegati per la convenzione provinciale a loro volta collegati ai singoli candidati alla segreteria nazionale.