Serie C, Mary Mangano rinforza l’Eurialo Siracusa

Un rinforzo di esperienza per l’Eurialo Siracusa. Mary Mangano, centrale di 35 anni, si aggiunge alla “batteria” di giovanissime verdeblù con l’obiettivo di fornire esperienza e qualità ad una squadra in difficoltà nel campionato di serie C. L’atleta netina ha già esordito sabato scorso ad Acicatena nella gara, valevole per l’ultima giornata di andata, persa dalle aretusee con il punteggio di 3-1. “Cercherò di fornire il mio contributo per il raggiungimento della salvezza, anche se – ha detto Mary Mangano – la strada è in salita. Siamo ultime, ma non demordiamo. Siamo a metà campionato e dobbiamo lottare con tutte le nostre forze per risalire la classifica. Per quanto mi riguarda, posso adattarmi a più ruoli, fungendo da vero e proprio jolly. Posso fare tutto, tranne la palleggiatrice, per il resto me la cavo bene in tutte le posizioni del campo”.

Per quanto riguarda le giovanili, la squadra under 18 ha vinto 3-1 a Carlentini, mantenendo la vetta della classifica a punteggio pieno.