"Figlio di Siracusa, campione nello sport e nella vita", Italia premia Sandro Campagna

Una targa che lo ricorda come “Figlio di Siracusa, campione nello sport e nella vita, ambasciatore della nostra città nel mondo”.

Così oggi pomeriggio il sindaco Francesco Italia, a Palazzo Vermexio, ha premiato il commissario tecnico della nazionale di pallanuoto, Sandro Campagna.

Quest'ultimo entrerà nella “Swimming Hall of Fame”, 17° italiano ad avere raggiunto questo prestigioso risultato.

“Un onore come Sindaco consegnare questo riconoscimento ad un cittadino siracusano che con la propria professionalità, prima da giocatore poi da allenatore, è esempio di tenacia, costanza, serietà e si fa portatore dei migliori valori dello sport. Sandro Campagna può rappresentare un modello per i giovani affinché imparino che con impegno e passione si riesce a raggiungere risultati inaspettati e da tutti riconosciuti. Il 18 maggio a Fort Lauderdale ci sarà un pezzo di Siracusa, quella che vuole essere protagonista nelle grandi e nelle piccole cose. Tutto ciò ci riempie di orgoglio” - dichiara il sindaco, Francesco Italia.

"Questo riconoscimento, in questa stanza, in questa sede istituzionale, nella mia città, ha per me un grande significato. - ha detto Campagna - Così come il far parte della “Hall of Fame” insieme a quanti hanno scritto la storia del nuoto mondiale. A Fort Lauderdale, in Florida, ci sarà spazio anche per la mia Siracusa”.

Fondata nel 1965, la ISHOF si occupa di “promuovere la diffusione e l'insegnamento del nuoto in tutto il mondo, nonché di onorare tutti coloro che si sono particolarmente distinti nel campo del nuoto e del nuoto di fondo, del nuoto sincronizzato, dei tuffi, e della pallanuoto”.