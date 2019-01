Pachino, la Regione ha nominato il commissario straordinario: sarà Alfredo Alessandra

Il dirigente regionale Alfredo Alessandra sostituirà il consiglio comunale, sospeso ed in attesa di essere sciolto. A comunicarlo è il sindaco, Roberto Bruno.

In particolare, Alessandra gestirà provvisoriamente i poteri del consiglio comunale, al momento sospeso dall’assessorato regionale Autonomie locali, e in attesa di essere sciolto. Lo scioglimento arriverà quale sanzione alla mancata approvazione di Rendiconto di gestione 2017 e Bilancio di previsione 2018, successivamente approvati dal commissario ad acta, Filippa D’Amato, assieme a Piano triennale delle opere pubbliche e l'emendamento sul progetto di efficientamento energetico del palazzo municipale centrale di via XXV Luglio.