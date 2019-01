Siracusa, Libero Consorzio: il Commissario Floreno ha incontrato i sindacati

Le finanze del Libero Consorzio di Siracusa al centro di un incontro tra il Commissario straordinario, dott.ssa Carmela Floreno (assistita dal segretario generale dott. Vincenzo Scarcella e dal rag. Capo dott. Antonio Cappuccio), e i sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Csa, Ugl e R.S.U).

La commissaria, parlando del futuro dell'Ente, ha chiarito che molto dipende dall’approvazione della prossima finanziaria all’Ars, perché la Regione, essendo attualmente in esercizio provvisorio, può procedere solo in dodicesimi e l’importo non è sufficiente per saldare le spettanze arretrate.

Infine, è stato deciso di inoltrare al prefetto di Siracusa la richiesta di convocare una riunione con le deputazioni nazionale e regionale e con le parti sociali.