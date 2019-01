Siracusa, lite in discoteca: avviso conclusione indagini per 4

Avviso di conclusione indagine per quattro persone accusate di lesioni personali pluriaggravate. Si tratta di 4 giovani siracusani, di età compresa tra i 19 e i 25 anni.

I fatti contestati risalgono alla notte del 6 settembre scorso quando un equipaggio delle Volanti è intervenuto in un locale notturno di Fontane Bianche per una lite tra alcuni avventori.

Un giovane ha raccontato di essere stato colpito con un pugno da personale in servizio nella discoteca. Dalle indagini condotte sarebbe emerso l'utilizzo di modi violenti per allontanare i giovani coinvolti nel litigio, tanto da provocare contusioni al volto ad uno di loro, lo stesso che ha poi chiesto l'intervento della Polizia.

Da ulteriori approfondimenti, gli agenti sono venuti a conoscenza di un'altra aggressione, a cui hanno preso parte le stesse persone e che avrebbe coinvolto un altro ragazzo.

Da qui la decisione del Pubblico Ministero, Gaetano Bono di emettere l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico dei quattro.