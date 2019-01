La Sea Watch naviga in acque Siracusane con a bordo 47 persone, Salvini su Twitter: "Nessuno sbarcherà"

"Abbiamo bisogno di riparo". Questo il grido d'aiuto lanciato dalla Sea Watch, in viaggio da 5 giorni, con a bordo 47 persone salvate sabato scorso nei pressi della Libia. La nave della ong tedesca ora si trova al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia marine (circa 20 chilometri) dalle coste della Sicilia, di fronte Siracusa e Avola, vicino le acque di Portopalo.

"Ci troviamo di fronte a un ciclone mediterraneo, un fenomeno meteorologico piuttosto raro con onde di 7 metri, pioggia e vento gelido" - questo il tweet della Sea Watch.

Ma il ministro dell'Interno Matteo Salvini mostra chiusura e commenta su Twitter: "Ennesima provocazione: dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, #SeaWatch3 con 47 a bordo si sta dirigendo verso nostre coste. Nessuno sbarcherà in Italia. Pronti a mandare medicine, viveri e ciò che dovesse servire, ma porti italiani sono e resteranno chiusi. #portichiusi".