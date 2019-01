Siracusa, degrado in Via Vanvitelli e Via Doumentier: Buonomo interroga l'Amministrazione

Ha intenzione di portare al centro del dibattito, il consigliere comunale Michele Buonomo, il degrado di Via Luigi Vanvitelli e Via Doumentier, in vista del question time del prossimo 31 gennaio a Palazzo Vermexio.

"Considerato che si tratta - queste le parole del componente di Democratici Per Siracusa- di due arterie fondamentali rispetto alle zone di riferimento.La Via Luigi Vanvitelli è l'unica strada priva di interventi decennali rispetto alle limitrofe Via Juvara , Andrea Palma , Antonello da Messina , Sofio Ferrero . Manto stradale disastrato soprattutto nella parte centrale e marciapiedi assolutamente divelti. La Via Doumentier completamente al buio, in stato di abbandono per quel che attiene alcuni terreni di pertinenza comunale densi di vegetazione, spazzatura con presenza di topi e insetti".

L'interrogazione fatta da Buonomo ha avuto risposta dai dirigenti comunali Ingegnere Natale Borgione e Architetto Gaetano Brex. A entrambi era stato richiesto di fornire una relazione scritta circa i mancati interventi di manutenzione asfalto e marciapiedi nel caso di Via Vanvitelli, problematiche della superficie stradale per Via Doumentier, oltre alla mancanza di illuminazione e alla necessità di eliminare la presenza di erbacce.

Il consigliere, che ha effettuato un sopralluogo sul posto, chiede di intervenire in tempi certi