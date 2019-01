Siracusa, il Comune scavalca Libero Consorzio e finanzia riscaldamento all'istituto Juvara

Anticiperà il Comune, per conto del Libero Consorzio di Siracusa, fondi per la riattivazione del servizio di riscaldamento nell'istituto “Filippo Juvara” di viale Santa Panagia.

“L'Amministrazione comunale ha a cuore il benessere degli studenti di ogni ordine e grado. A loro guardiamo con l'attenzione che merita tutta una fascia sociale che rappresenta il futuro della nostra città. Stiamo rimettendo mano ad una situazione che sconta 20 anni di cattiva gestione e come classe dirigente lo stiamo facendo tutti insieme, Amministrazione e Consiglio, sindacati e scuole, coinvolgendo in questo i docenti e le famiglie. Lo dimostra il Consiglio comunale aperto di ieri sera: grazie ad esso è stata scritta una bella pagina di vita e di politica siracusana” - dichiara il sindaco, Francesco Italia.