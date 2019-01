Stop alla Ragusana, Alosi-Carnevale: "Ripresa occasione di rilancio edile, serve mobilitazione"

Stop ai lavori sulla Ragusana. Una notizia alla quale Roberto Alosi, Segretario Generale Cgil Siracusa, e Salvo Carnevale, Segretario Generale Fillea-Cgil Siracusa, reagiscono annunciando mobilità sindacale e civile.

"Una opera necessaria - dicono - come questa per sicurezza, sviluppo e occupazione diretta e indotta sarebbe fondamentale per una autentica ripresa del settore edile nella nostra provincia. 2000 posti di lavoro, 800 milioni di euro e moltiplicatore economico smisurato per una terra bastonata dalla crisi del mondo delle costruzioni che non riesce a invertire la tendenza da ben 10 anni".