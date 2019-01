Rosolini, torna domenica la fiera quindicinale

Si svolgerà domenica 27 gennaio, a Rosolini, la fiera quindicinale, in programma per lo scorso 22 gennaio, ma rinviata in segno di rispetto al dolore delle famiglie colpite dal drammatico evento e nel ricordo delle vittime del grave incidente automobilistico.

A comunicarlo il sindaco Pippo Incatasciato, l’assessore al Commercio Giuseppe Branca e la Responsabile del Settore Agata Tramontana