Avola, muore dopo aver assunto eroina: arrestati i due presunti spacciatori. Pene per 8 e 9 anni di reclusione

Avevano ceduto ad una persona dosi di eroina che, dopo l'assunzione hanno causato la morte di quest'ultima per insufficienza respiratoria acuta.

I fatti risalgono a febbraio e marzo del 2006, ma solo adesso la Polizia di Stato ha eseguito gli ordini di carcerazione dei presunti responsabili. Si tratta di Salvatore Iacono, 50 anni, e Sebastiano Vaccarella, 38 anni, entrambi di Avola.

Iacono dovrà scontare una condanna di 9 anni e 4 mesi di reclusione, ed in più dovrà pagare una multa di 40mila euro.

Vaccarella dovrà scontare una condanna di 8 anni di reclusione e dovrà pagare una multa di 30mila euro.

Entrambi sono stati condannati per reati inerenti gli stupefacenti commessi nei mesi di febbraio e marzo del 2006.

I due sono stati condannati anche per il reato di morte come conseguenza di altro delitto.