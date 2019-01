Siracusa, 200 chili di limoni in auto appena rubati: arrestato catanese

E' stato sorpreso, dai Carabinieri, a bordo di un'auto mentre usciva da un fondo agricolo in contrada Mongibello, a Siracusa, con a bordo 200 chili di limoni appena asportati.

L'uomo, sottoposto a perquisizione personale e del mezzo, è stato arrestato per furto aggravato di prodotti agricoli.

Si tratta di un catanese, con precedenti, Vittorio Sabstier, 36 anni, disoccupato.

Quest'ultimo è stato poi rimesso in libertà