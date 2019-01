Floridia, sospetto spaccio in un bar: sospesa licenza

Sospesa la licenza ad un bar in via Pascoli a Floridia. Il provvedimento, di natura cautelare, è stato notificato dai Carabinieri, a seguito di numerosi segnalazioni riguardanti attività di spaccio all'interno dell'esercizio commerciale.

Lo scorso novembre, è stato arrestato il titolare per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L'uomo è stato trovato in possesso di 18 dosi di cocaina e 30 grammi di marijuana, mentre un altro cliente di origini tunisine è stato denunciato a piede libero per lo stesso reato perchè trovato in possesso di 6 dosi di hashish e 4 dosi di marijuana.

Il bar, quindi, per volere del Questore rimarrà chiuso per 15 giorni.

Stesso destino è stato riservato a un altro locale a Floridia, in Viale Vittorio Veneto, oggetto fra l’altro di numerose segnalazioni per disturbo della quiete pubblica per la diffusione di musica ad alto volume.