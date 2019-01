Nel Palermitano, moglie uccide marito a coltellate

Una donna, Antonella Cover, di 55 anni, ha ucciso a coltellate il marito, Filippo Mazzurco, di 64 anni, al culmine di un litigio avvenuto nell'abitazione della coppia a Partinico, nel palermitano. E' stata la stessa moglie della vittima a presentarsi in commissariato e a confessare l'omicidio del marito. L'uomo era da poco tempo rientrato in Sicilia dalla Svizzera dove lavorava come elettricista; secondo le prime informazioni la coppia si stava separando.