Francofonte, Chiesa del Carmine: pubblicato bando di gara

Pubblicato, sul sito istituzionale della Sovrintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, l’avviso di indagine di mercato per l’appalto dei lavori di restauro e consolidamento della Chiesa del Carmine di Francofonte, che ospitava il Simulacro di Santa Lucia prima che la Chiesa venisse chiusa. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale.

L’opera è stata inserita nel capitolo destinato alle “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020”.

L’importo totale dei lavori ammonta ad 639.000,00 euro dei quali 498.915,07 per lavori ed 140.084,93 euro per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Le ditte che vorranno partecipare dovranno far pervenire il loro interesse entro le ore 13:00 del 31/01/2019.