Rosolini si stringe al dolore delle famiglie delle vittime di sabato notte, grande folla per i funerali

Volti rigati dalle lacrime, palloncini che volano in cielo, la chiesa gremita così come la Piazza per il lutto che ha coinvolto l'intera Rosolini.

Tra commozione e dolore, oggi si sono svolti nella Chiesa Madre di Rosolini i funerali delle tre vittime dell'incidente stradale di sabato notte sulla strada statale Ispica-Rosolini.

A perdere la vita, troppo presto, Cristian Minardo, 22 anni, la sua fidanzata di 17 anni Aurora Sorrentino e la zia della ragazza Rita Barone di 54, tutti di Rosolini.

Il sindaco di Rosolini ha proclamato il lutto cittadino e pertanto tutti i negozi oggi sono rimasti chiusi.

Ieri, a scuola, sul banco di Aurora, un mazzo di rosse con la scritta "Rimarrai impressa nei nostri cuori".