Un buon Siracusa porta via un punto dal pantano di Pagani

n campo, quello di Pagani quasi ai limiti della praticabilità, ma un buon Siracusa è iuscito a portare via un punto. Passati per primi in vantaggio gli azzurri hanno subito il pareggio su una disattenzione.

Questa la cronaca:

i primi minuti sono appannaggio dei padroni di casa: al 6' Bruno sfiora l' autogol. Al 13' però Siracusa in vantaggio con Tiscione.

Al 15' Rizzo lancia Cognigni che non riesce a concludere da buona posizione. Due minuti dopo ancora azzurri pericolosi, Cognigni serve Rizzo palla alta sulla traversa

Al 21' arriva il pari della Paganese: cross di Nacci e testa di Piana che beffa Crispino. Al 24' Tazza serve Nacci che dal limite conclude alto.

Al 30' fallo di mani di Stendardo in area, vibrate proteste azzurre.

Al 35' fallo di Turati su Gaeta, punizione dal limite calciata da Stendardo neutralizzata da Crispino

Il primo tempo si chiude in parità, 1-1.

Al 47 ' pasticcio fra Turati e Crispino, salva sulla linea Cognigni.

Paganese pericolosa al 60': Cesaretti entra in area, mette in mezzo, ma Fricano riesce a liberare.

Al 67' clamorosa occasione da gol per il Siracusa: Palermo serve Cognigni che non riesce a finalizzare in gol a pochi metri dalla porta.

La partita si chiude sull'1-1.