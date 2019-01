Augusta, ritrovato il corpo del sub disperso da ieri nelle acque di Agnone Bagni

E' stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi il corpo del sub catanese di 34 anni disperso in mare da ieri nella zona di Agnone Bagni, ad Augusta.

E' stato individuato nelle acque della Costa Saracena.

A dare l’allarme sono stati i familiari dell’uomo, dipendente di un’azienda pubblica catanese che si era immerso per una battuta di pesca, preoccupati per il suo mancato rientro. Sul posto hanno operato i sommozzatori dei Vigili del fuoco, assistiti da una squadra di supporto a terra e la Capitaneria di Porto di Augusta.