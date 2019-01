Siracusa, tecniche di primo soccorso: studenti "A scuola di cuore"

Lezioni di primo soccorso per gli alunni dell’Insolera, i quali stanno partecipando al progetto nazionale “A scuola di cuore”.

Il corso di formazione per le prime classi è tenuto dal dott. Giuseppe Laurettini, istruttore nazionale di BLSD con Salvamento Academy del centro di formazione Associazione Ambiente e Salute di Siracusa. Durante la lezione è stato affrontato l’argomento della prevenzione cardiaca ed illustrati le manovre di rianimazione cardiopolmonare, l’uso del defibrillatore, la posizione laterale di sicurezza e le manovre di disostruzione in caso di soffocamento. In conclusione sono state effettuate le prove pratiche, realizzate su manichini di ultima tecnologia.