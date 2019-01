Siracusa, Sandro Campagna nella “Swimming Hall of Fame”: domani ricevuto dal sindaco

Sarà ricevuto dal sindaco, Francesco Italia, l'allenatore della nazionale di pallanuoto Sandro Campagna, domani nella Sala Verde di Palazzo Vermexio alle 16.30. Campagna, il 18 maggio, con la tradizionale cerimonia nella sede di Fort Lauderdale, in Florida, entrerà a far parte della “Swimming Hall of Fame”. Fondata nel 1965, la ISHOF si occupa di “promuovere la diffusione e l'insegnamento del nuoto in tutto il mondo, nonché di onorare tutti coloro che si sono particolarmente distinti nel campo del nuoto e del nuoto di fondo, del nuoto sincronizzato, dei tuffi, e della pallanuoto”.