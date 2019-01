Priolo, gambizzato un giovane a seguito di un litigio: 22enne fermato per tentato omicidio

Un litigio scoppiato per motivi personali tra tre giovani di Priolo degenera fino al ferimento di uno dei tre, raggiunto da copi di pistola.

E' accaduto tutto lunedì sera: tre giovani hanno una discussione accesa e quando due di loro stanno per aggredire fisicamente il terzo, quest'ultimo scappa via. Non contento e mosso da intenti di vendetta, la vittima dell'aggressione si arma di una pistola e, con la scusa di un chiarimento, attira in contrada Talà uno degli altri due. Non appena quest'ultimo arriva sul posto dell'appuntamento in sella ad uno scooter, viene raggiunto da colpi di pistola all’inguine ed al femore..

Dal commissariato vengono avviate le indagini del caso, e ieri pomeriggio il presunto autore del ferimento viene individuato e sottoposto a fermo di indiziato delitto. Si tratta di Augusto Gattuso, 22 anni, che dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio.