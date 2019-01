Siracusa, presentato il bando per la quarta edizione del Premio “La cultura del mare”

Valorizzazione e salvaguardia del mare. Questo l'obiettivo della quarta edizione del Premio “La cultura del mare”, presentato nella sede dell’Ordine degli Ingegneri di Siracusa.

L’iniziativa è promossa dall’Ordine degli Ingegneri di Siracusa, Lukoil Oil Company, Capitaneria di porto di Siracusa, Comune di Siracusa, Autorità di Sistema Portuale del Mare della Sicilia Orientale, Istituto “Antonello Gagini” e Consorzio Area Marina Protetta del Plemmirio. Al premio parteciperanno gli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado della provincia di Siracusa che presenteranno al Comitato organizzatore, coordinato dall’ingegnere Barbara Tinè, i propri lavori.

La premiazione avverrà nel mese di maggio nella sede dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, ubicata nell’area del Castello Maniace, in via Gaetano Abela, ad Ortigia. All’incontro di presentazione del Premio, che si è svolto nella sede dell’Ordine degli Ingegneri, hanno partecipato il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, l’Assessore comunale all’Urbanistica, Giusy Genovesi, il Tenente di Vascello Anna Bonanno della Capitaneria di Porto di Siracusa anche in rappresentanza del Comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa, CV (CP) Luigi D’Aniello al momento impegnato per altri motivi istituzionali, il responsabile relazioni istituzionali ed esterne della Lukoil - Isab, Luigi Cappellani, il responsabile relazioni esterne e stampa della Lukoil - Isab, Antonio Caruso, il dirigente scolastico dell’istituto Gagini, Professoressa Giovanna Strano, gli ingegneri Sebastiano Floridia, Presidente dell’Ordine, Salvo Buccheri, Segretario, Barbara Tinè Vice Presidente,Antonio Cosentino, coordinatore della Commissione Marittima dell’Ordine.