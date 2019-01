Melilli, No al nuovo ospedale di Siracusa alla Pizzuta: il sindaco scrive a Musumeci

Ancora disaccordi per quanto riguarda l'area sulla quale fare sorgere il nuovo ospedale di Siracusa. Il No alla Pizzuta questa volta arriva dal sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, il quale, facendosi portavoce dei suoi colleghi di Carlentini, Francofonte, Lentini, Solarino e delle comunità montane (Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Ferla, Palazzolo, Sortino), ha inviato una lettera al presidente della Regione Nello Musumeci per chiedere un incontro.

“Per raggiungere una soluzione condivisa per l’ubicazione del nuovo ospedale distrettuale – dice il sindaco Carta – ho chiesto di essere ricevuto in audizione, insieme agli altri sindaci della provincia, dal governatore al quale intendiamo spiegare e motivare le ragioni che ci spingono a chiedere di individuare un’area diversa da quella scelta dal consiglio comunale di Siracusa. A nostro giudizio – prosegue il sindaco - il nuovo ospedale deve essere costruito nei pressi degli assi viari principali”.

“Non possiamo permetterci di compiere un errore che – sottolinea Carta - potrebbe avere gravi ripercussioni sulla sanità della provincia di Siracusa. La scelta dell’area del nuovo ospedale deve essere attenta e oculata. Per questo motivo, è intenzione di noi sindaci essere ricevuti a Palazzo dei Normanni. Se non avremo risposte dal presidente Musumeci, siamo pronti comunque a recarci a Palermo, forzando gli obblighi del cerimoniale ed in modo non convenzionale, attendendo di ricevere la sua disponibilità davanti alla sede istituzionale”.