Siracusa, Buonomo, Buccheri e Costantino: "Via le barriere architettoniche da Via Algeri e in tutta la città "

I consiglieri comunali del gruppo Democratici per Siracusa, Michele Buonomo , Andrea Buccheri e Salvatore Costantino, hanno presentato una mozione per chiedere l'eliminazione delle barriere architettoniche tra Via Algeri 52 ,Via Lazio e Via G. Barresi e realizzare scivoli per diversamente abili in prossimità marciapiedi.

"La totale assenza di scivoli a sostegno diversamente abili - dicono i Democratici Per Siracusa - in questa zona ,preclude in senso assoluto la possibilità di transito da parte dei tanti residenti dotati di carrozzina elettrica e con problemi di deambulazione".