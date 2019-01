Sanità nel siracusano, Cannata: "Prosegue il potenziamento dei servizi sanitari"

Pianificati gli investimenti per l’acquisto della risonanza magnetica, della Tac, e con riguardo alla sterilizzazione, oltre ad un intervento nel mammografo con l’ordine di un pezzo che arriverà a breve dagli Usa. A darne notizia è la deputata all’Ars Rossana Cannata, del Gruppo Parlamentare di Forza Italia all'Assemblea Regionale Siciliana, parlando della sanità nel territorio di Avola, Lentini ed Augusta.

Non solo, la Cannata parla della sanità anche nella zona sud della provincia di Siracusa.

“Alta, inoltre, l’attenzione sulla Residenza sanitaria assistenziale (Rsa) di Pachino e su tutte le strutture ospedaliere come per Avola-Noto con l’ipotesi dell’attivazione di un reparto convenzionato con il Bonino Pulejo dedicato al trattamento riabilitativo di pazienti affetti da patologie neurologiche - prosegue ancora la Componente della Commissione Attività produttive - inoltre, si procede sul progetto di massima sull’ospedale di Siracusa che è sicuramente il primo step per la sua realizzazione ”.

"Un lavoro, quindi, dell’Assessorato alla Sanità e del management siracusano - conclude la Parlamentare - per i servizi sanitari che sono fondamentali per i cittadini e la sua salute e che chiaramente non possono che essere migliorati e implementati con la partecipazione e il contributo costruttivo di ognu