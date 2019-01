Siracusa, amministrativi ex Igm: partono le lettere di licenziamento

Precipita la situazione nella vicenda che coinvolge gli ex amministrativi di Igm, che sarebbero dovuti transitare alla Tekra, la ditta che si è aggiudicata l'appalto per la gestione dei rifiuti nel comune di Siracusa.

In tutto gli ex dipendenti Igm coinvolti sarebbero una 30ina, di questi circa una decina sono stati assorbiti seppur con mansioni leggermente diverse rispetto a quelle che avevano in Igm. Eppure proprio questi possono ritenersi fortunati, alla luce della sorte che è toccata ai loro colleghi. A quest'ultimi infatti arriverà una lettera di licenziamento che mette fine a questo braccio di ferro tra azienda, sindacati e lavoratori.

Da quanto riferito dai sindacati, l'azienda non ha mai modificato la propria posizione: o demansionamento, o licenziamento. Da amministrativo a operaio.

Al rifiuto di dipendenti e sindacati l'epilogo era scritto.