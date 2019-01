L'Ortigia domani in vasca contro il Marsiglia, oggi doppia seduta di allenamenti

Doppia seduta di allenamento, oggi, a Marsiglia, nella vasca del Bassin Olympique, per il sette del Circolo Canottieri Ortigia che domani, con fischio di inizio alle ore 20 (diretta streaming sulla pagina Facebook della società francese), si gioca gara 1 della semifinale di Euro Cup.

Coach Stefano Piccardo, dopo la seduta mattutina, svolgerà un altro allenamento questa sera, dalle 20 alle 21. Domani, tra le 12 e le 13, la rifinitura.

A Marsiglia l’Ortigia è arrivata nella serata di ieri. La comitiva, dopo la partenza di Boris Vapenski, è composta da dodici atleti, quelli, cioè, inseriti nella lista della LEN.

"Siamo qui, in questo impianto bellissimo, per vivere un momento storico del nostro club – commenta Piccardo riferendosi alla semifinale conquistata quest’anno – Questa chance rappresenta il punto di arrivo di una cavalcata iniziata a settembre dello scorso anno. Tante partite disputate, tante quelle vinte e giocate con grande sofferenza e voglia di andare avanti. Venderemo sicuramente cara la pelle consapevoli che giochiamo contro una squadra ben attrezzata e che lo scorso anno ha perso in semifinale. Hanno delle ottime individualità, dal portiere al centroboa, dalla difesa agli esterni. Hanno giocato una grande fase eliminatoria e anche per loro la finale è un traguardo storico".