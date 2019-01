Siracusa e Floridia, posti di blocco a tappeto nel fine settimana: 69 le persone controllate, 57 i veicoli

Fine settimana intenso per i Carabinieri che hanno eseguito controlli a tappeto nel territorio di Siracusa e Floridia. Otto in tutte le pattuglie su strada per prevenire le stragi del sabato sera e contrasto alla guida sotto l’influenza dell’alcool e/o di stupefacenti, e alla guida di motocicli senza casco.

In tutto 69 le persone controllate a bordo di 57 veicoli, di questi 4 sono stati sottoposti a fermo amministrativo e 2 giovani alla guida del proprio ciclomotore senza casco sono stati sanzionati.

Un 58enne solarinese inoltre, sottoposto a controllo etilometrico dai Carabinieri di Floridia, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 2,32 g/l, in questo caso il codice della strada prevede la denuncia a piede libero e una ammenda che va da 1500 a 6000 euro, più la sospensione della patente da 1 a 2 anni.

Sette persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish. Un 56enne catanese invece, è stato sorpreso a Floridia, a bordo della propria autovettura con un coltello a serramanico di tipo vietato.

I Carabinieri hanno annunciato che i controlli proseguiranno