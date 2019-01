Francofonte, litiga con la madre ed esplode colpi d'arma da fuoco: minacciati di morte anche i Carabinieri

Litiga con la madre ed esplode colpi d'arma da fuoco. E' successo ieri pomeriggio, in un'abitazione nel centro di Francofonte, dove un uomo di 40 anni, pregiudicato, viveva con l'anziana madre a seguito della sua separazione con la moglie.

Pare che quello di ieri non sia il primo episodio di lite in famiglia, dove la madre è vittima di minacce da parte del figlio. A chiamare i Carabinieri, i vicini di casa, i quali sul posto sono stati minacciati di morte dall'uomo.

Bloccato, il 40enne è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. In casa, i militari hanno trovato due pistole giocattolo prive di tappo rosso e circa 20 cartucce per le predette armi, il tutto posto sotto sequestro.

L'uomo è stato arrestato e tradotto ai domiciliari.