Siracusa, domani Consiglio comunale in seduta aperta: si parla di scuole

Convocate, dalla presidente Moena Scala, due sedute del Consiglio comunale per i prossimi giorni.

La prima convocata per domani, mercoledì 23 alle 18, l'aula si riunisce in seduta aperta, con all'ordine del giorno le problematiche del “Dimensionamento scolastico ed il piano di utilizzo degli edifici scolastici”.

La prossima settimana, giovedì 31 gennaio, alle 10, seduta dedicata al question time.