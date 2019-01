Rosolini, prevenzione antisismica: check-up completo su istituto comprensivo "E. De Cillis"

Nei giorni scorsi il progetto "ISMERS – Idoneità statica manufatti edifici nei centri storici ad alto rischi sismico (cartella clinica edificio)" ha fatto tappa nell’istituto comprensivo "E. De Cillis".

Si tratta di un progetto sviluppato dai Laboratori tecnologici e di ricerca Betontest di Ispica in collaborazione con l'Università del Salento e la Xrd tools.

I tecnici hanno eseguito un check-up completo dello stato di salute dell'edificio. I ricercatori hanno prelevato campioni di malte e di muratura, hanno ispezionato l’interno nella muratura mediante telecamere per video ispezioni, condotto analisi sul grado di umidità di superficie e in profondità, ripetendo i sondaggi e carotaggi nei solai e lungo i muri perimetrali interni ed esterni dell'edificio. Prossimamente, inoltre, effettueranno delle prove diffrattometriche, con una speciale tecnologia robotica a raggi X che permette di rilevare effetti di sollecitazioni meccaniche, di agenti di natura chimica ed escursioni termiche.

L’obiettivo dei tecnici è quello di avere un quadro quanto più dettagliato possibile sullo stato di salute della scuola, al fine di intervenire, se necessario, con azioni mirate di messa in sicurezza e di prevenzione antisismica.