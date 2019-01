Avola, apre agli esterni l'ambulatorio accessi vascolari dell'Ospedale

Aperti anche ai pazienti esterni l'erogazione del servizio nell’ambulatorio “Accessi vascolari” del presidio ospedaliero di Avola.

L’ambulatorio si occupa della presa in carico del paziente che necessita il posizionamento a medio e lungo termine di un catetere vascolare per infusioni che richiedono un accesso venoso centrale o periferico.

Si aprono così nuovi percorsi clinico-assistenziali sia per ricoverati che esterni, offrendo a tutti i pazienti che ne hanno necessità, specialmente quelli in condizioni patologiche gravi, un servizio qualificato con una loro totale presa in carico.

Per le prenotazioni telefoniche l’ambulatorio è raggiungibile ai numeri 0931 582232 – 582355 – 582365.