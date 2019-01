Incidente mortale sulla Ispica-Rosolini, le immagini della tragedia. IL VIDEO

Diffuse dal giornale online LiveSicilia le immagini del terribile incidente mortale che si è verificato nella notte tra sabato e domenica sulla Ispica-Rosolini nel quale hanno perso la vita Cristian Minardo, 22 anni, la sua fidanzata di 17 anni Aurora Sorrentino e la zia della ragazza Rita Barone di 54, tutti di Rosolini.

Ieri, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale plurimo il 22enne rimasto ferito. Si terranno domani pomeriggio alle 15 in chiesa Madre a Rosolini i funerali.

Le tre vittime viaggiavano a bordo di una Toyota Yaris, che ha impattato frontalmente contro una Fiat Punto, condotta dal 22enne, anch'egli di Rosolini. Al termine degli accertamenti effettuati, il giovane è risultato avere un tasso alcolemico di gran lunga superiore a quello previsto dalla legge. ll ragazzo, ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania a seguito dei traumi riportati, è stato sottoposto ai domiciliari.

Per il giorno dei funerali il sindaco ha proclamato il lutto cittadino in segno di cordoglio. Inoltre l’Amministrazione Comunale ha disposto anche l’esposizione delle bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici.

Rivolto anche un invito:

- ai cittadini e alle organizzazioni sociali ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino, mediante la sospensione delle attività rumorose o che possano intralciare il rito funebre in segno di raccoglimento e di rispetto ed in particolare i titolari di attività commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto in occasione delle esequie dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

- alle attività sportive cittadine ad organizzare iniziative autonome in onore del ricordo delle vittime;

- alle scuole del territorio ad osservare un minuto di silenzio all’ingresso, nonché agli insegnanti a portare temi di riflessione attinenti l’accaduto da trattare durante l’orario scolastico

Disposta altresì la chiusura pomeridiana degli Istituti Scolastici del territorio per favorire la partecipazione alle esequie.