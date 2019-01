Noto, manutenzione alla Villa Romana del Tellaro: il sindaco scrive alla Regione

Tante le lamentele dei visitatori a Noto, all'interno della Villa Romana del Tellaro, ma anche le preoccupazioni per i mosaici che vi sono all'interno. Il sindaco Corrado Bonfanti ha già scritto alla Regione siciliana dicendosi disponibile a lavorare di concerto, insieme a Soprintendenza, per la fruizione, manutenzione e valorizzazione del sito.

Nella nota inviata a Palermo, inoltre, il primo cittadino ha allegato una bozza di possibile convenzione, alla quale però la Regione non ha ancora risposto.

Nel dettaglio, il sindaco Bonfanti ha già scritto il 2 ottobre 2017 al Polo Regionale di Siracusa per i siti e musei archeologici, proponendo una convenzione che avesse per oggetto “la collaborazione e il supporto del Comune di Noto alle attività di manutenzione, fruizione e valorizzazione per i siti del Polo, sia attingendo a risorse proprie e a proprio personale, che avvalendosi della collaborazione di istituzioni, associazioni, enti di ricerca aventi le medesime finalità e con cui il Comune di Noto ha stipulato convenzioni, accordi di collaborazione, partenariati”.

“Il Comune - proseguiva la proposta di convenzione - si offre, altresì, di supportare con personale tecnico, sia proprio che a qualsiasi titolo in collaborazione con lo stesso, le attività finalizzate alla progettazione e a tutti gli atti relativi alla presentazione di progetti a valere su fondi europei che interessino le aree archeologiche e i beni culturali in genere ricadenti nel territorio”.