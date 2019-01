Augusta, rubati cavi di rame da illuminazione pubblica: 2 arresti

Avrebbero tranciato dall’illuminazione pubblica di Corso Sicilia, ad Augusta, 10 metri di cavi di rame per poi asportarlo.

Per furto di rame, la Polizia di Stato ha arrestato, in collaborazione con la Polizia municipale, Damiano Del Fiume, 55 anni, e Andrea Bandiera, 41 anni, già conosciuti alle forze di polizia. I due sono stati posti agli arresti domiciliari