Avolese muore in Ospedale a Ragusa, la famiglia sporge denuncia

E' morto, dopo 11 giorni di ricovero, Corrado Roccaro, 58 anni, agente di commercio di Avola.

L'uomo è stato sottoposto a un intervento di "routine", nella divisione di Cardiologia del nuovo Ospedale di Ragusa, e cioè un intervento di ablazione, un trattamento terapeutico per le aritmie cardiache. Ad un certo pare che sia insorta una emorragia interna, e pare che questa avrebbe causato il decesso.

La famiglia di Roccaro ha presentato una denuncia alla procura della repubblica a Ragusa e inviato un esposto all'assessorato regionale alla Sanità.

Per questo motivo la salma non è stata restituita ai parenti, perchè in attesa di autopsia. Ieri, peraltro, sono arrivati gli ispettori per un sopralluogo a Ragusa, durato oltre tre ore.

Anche l´Asp 7 di Ragusa ha avviato una indagine interna.