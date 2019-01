Banca Agricola Popolare di Ragusa, vertice al ministero dell’Economia

“Ringraziamo il sottosegretario Alessio Villarosa per la pronta disponibilità con cui ha accolto oggi presso il Ministero dell’Economia e Finanze una delegazione del comitato dei piccoli risparmiatori della Banca Agricola Popolare di Ragusa.” E’ quanto dichiarano in una nota i parlamentari nazionali Marialucia Lorefice, Maria Marzana, Paolo Ficara, Eugenio Saitta, Stanisalo Di Piazza e Giuseppe Pisani, la parlamentare regionale Stefania Campo e l’europarlamentare Ignazio Corrao, promotori dell’incontro.

“Abbiamo ascoltato – spiegano i parlamentari – componenti del comitato e le loro preoccupazioni anche in riferimento alle ultime disposizioni normative italiane ed europee che hanno mutato in questi ultimi anni la regolamentazione della compravendita di azioni delle banche popolari e il riacquisto delle stesse.

Abbiamo preso atto delle difficoltà e delle proposte degli azionisti che ringraziamo per gli spunti interessanti sui quali lavorare. Da parte del sottosegretario Villarosa vi è massima disponibilità ad analizzare queste proposte e lo stesso si è impegnato a riconvocare il tavolo già nei prossimi giorni al fine di trovare soluzioni proficue.

Prossimamente – concludono i parlamentari – incontreremo il management della Banca Agricola Popolare di Ragusa con l’obiettivo di fare incontrare le parti nella tutela sia della banca sia degli azionisti e i risparmiatori Salvo Barrano, Vincenzo Cutrera, Giovanni Di Blasi, Franco Iemolo, Salvatore Rando e Corrado Vizzini”.