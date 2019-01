Vinciullo: "A rischio stop lavori la Ragusa-Lentini-Catania, mobilitamoci"

Lancia l'allarme l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo sull'infrastruttura Ragusa-Catania, che passa attraverso Lentini. Nei giorni scorsi, infatti, il Cipe ha avviato l’esame del progetto definitivo del collegamento a 4 corsie tra Ragusa e Catania, per circa 68,7 km.

Secondo Vinciullo, i lavori potrebbero essere bloccati.

"E’ chiaro che nel caso in cui risultassero vere le notizie relative al blocco dell’opera, dovremmo immediatamente mobilitarci per evitare questo ulteriore scippo ai danni del nostro territorio." - conclude