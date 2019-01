Il derby Siracusa -Trapani si gioca alle 14,30

Si gioca alle 14,30 e non alle 16,30 il derby con il Trapani in programma per domenica prossima, 27 gennaio, allo stadio Nicola De Simone.

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Trapani, per esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le due società, ha disposto il cambiamento di orario.