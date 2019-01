I redditi dei deputati siracusani all'Ars, il più ricco è Gennuso: in ultima posizione Cannata

E' Giuseppe Gennuso il deputato regionale siracusano più ricco. A certificarlo è l'elenco dei redditi pubblicati sul sito dell'Assemblea regionale così come accade ogni anno e come previsto dalla legge.

Gennuso, infatti, con una dichiarazione dei redditi pari a 72.980 euro lordi nel 2018 si classifica il Paperon de' Paperoni degli onorevoli siracusani che ricoprono un banco a Palazzo dei Normanni a Palermo.

Al secondo posto troviamo il deputato grillino Stefano Zito, il quale ha dichiarato redditi per 70.988 euro.

A scendere, in terza e quarta posizione, ancora due deputati grillini: Maria Marzana e Giorgio Pasqua, i quali hanno rispettivamente dichiarato 98.714 e 26.076 euro.

Quinta posizione per il deputato del Partito Democratico Giovanni Cafeo con un guadagno lordo del 2018 pari a 14.800 euro.

Infine la deputata di Avola Rossana Cannata di Forza Italia con redditi di soli 6.700 euro.

C'è da dire che gli onorevoli siracusani sono tra i più "economici". Basti pensare all'enorme distacco tra i redditi di Gennuso e il più ricco in assoluto all'Ars, Luigi Genovese, il quale ha dichiarato poco meno di 278mila euro lordi, davanti a un altro messinese, l'ex direttore dell'Università Franco De Domenico, eletto nel Pd, che invece supera i 200mila euro. Al terzo posto c'è il parlamentare de I Cento Passi Claudio Fava, sopra i 176mila euro lordi.