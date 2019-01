Gioco d’azzardo e hi-tech: oggi gli italiani preferiscono l’online

Quella del gioco d’azzardo è una passione per molti italiani, al punto che negli ultimi anni questo settore ha visto una crescita esponenziale.

Si parla comunque di un mercato a due facce: da un lato la crisi economica ha innegabilmente colpito i casinò fisici della Penisola, dall’altro il settore dell’online sembra non conoscere crisi e anzi continua ad attrarre nuovi giocatori.

Sono infatti numerosi i vantaggi dei casinò digitali, che richiedono dunque di essere approfonditi.

Una questione di opportunità

Quando un utente accede per la prima volta ad un portale di gioco d’azzardo online, spesso non conosce bene i meccanismi di gioco o se questo gli potrà piacere. Questo dubbio in realtà impiega poco tempo per svanire, specialmente per via di tutti gli incentivi proposti dalle piattaforme che oggi animano il mercato.

Si pensi ad esempio ai bonus di benvenuto per i nuovi giocatori, offerti da casino come LeoVegas, i quali consentono di ottenere fino a mille euro sulle prime quattro ricariche. Altre tipologie di bonus concessi riguardano ad esempio un certo numero di freespins, insieme ad altri extra che coinvolgono i giocatori più assidui.

In sintesi, su questi siti è possibile godere di una serie di opportunità davvero allettanti per poter iniziare a giocare nel mondo digitale.

Il fascino tecnologico dei casinò online

Il digitale ha aperto le porte di un mondo in continua evoluzione, fatto di innovazioni hi-tech dotate di grande fascino. Innanzitutto i software di gioco che replicano i passatempi dei casinò sono sempre più avanzati e realistici, il che aumenta il grado di coinvolgimento degli utenti. In secondo luogo, certe piattaforme permettono addirittura di giocare in diretta live: si tratta di un ulteriore passo verso il realismo dei casinò fisici, dato che ci si collega ad una sala reale e ad un tavolo gestito da veri croupier. Il tutto attraverso un sistema di video-camere e un software di gioco dal quale si possono effettuare le puntate e le varie scommesse.

Di conseguenza, questi portali sanno come proporre una enorme quantità di opzioni di gioco, valide per tutti i gusti e per tutte le esigenze. Anche per via del fatto che ospitano tutti i passatempi tradizionali dei casinò fisici: ad esempio il poker e il black jack, insieme alle slot machines, alla roulette, al baccarat e via discorrendo.