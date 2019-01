Rosolini, domani niente mercato nel rispetto delle vittime dell'incidente mortale

Annullato il mercato quindicinale che si sarebbe dovuto svolgere domani a Rosolini in via A. Moro. Il provvedimento emesso dal sindaco Pippo Incatasciato in segno di rispetto e sentita partecipazione dell’Amministrazione Comunale e della comunità cittadina al dolore delle famiglie colpite dal drammatico evento e nel ricordo delle vittime del grave incidente automobilistico, avvenuto sulla strada statale che collega Ispica a Rosolini la notte tra sabato e domenica.

Il mercato è stato spostato a data da destinarsi