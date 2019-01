Ferla, non si ferma all'Alt e minaccia i Carabinieri con un coltello

Non si è fermato all'Alt dei carabinieri a Ferla ma, fermato dai militari, è sceso dall'auto armato di coltello a serramanico utilizzato per minacciare uno dei Carabinieri. Bloccato, è stato disarmato.

Si tratta del pregiudicato Salvatore Sortino, 36 anni, convivente, commerciante.

Sottoposto a perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di 12 grammi di hashish, posti sotto sequestro insieme al coltello utilizzato dall’uomo.

Il 36enne, dichiarato in stato di arresto per minaccia e resistenza a Pubblico ufficiale, porto di armi ed oggetti atti ad offendere è stato tradotto agli arresti domiciliari . Inoltre è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti alla competente Autorità Amministrativa