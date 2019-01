Augusta, chiuso ristorante: carenze igienico-sanitarie

Trovati alimenti in cattivo stato di conservazione in un ristorante del centro di Augusta.

Il personale medico dell'Asp ha disposto la chiusura del ristorante per la mancata notifica all’autorità sanitaria, per la non corretta attuazione del piano di autocontrollo alimentare e soprattutto da carenze igienico – sanitarie.

I Carabinieri del Nas hanno provveduto al sequestro di circa 50 chili di alimenti di vario genere.

Il valore commerciale dell’infrastruttura chiusa ammonta a 200.000 euro. Il titolare è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Siracusa.