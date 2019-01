Siracusa, da oggi via i cassonetti in zona Tiche e Scala Greca

Comincia da oggi, in zona Tiche e Scala Greca, la rimozione dei cassonetti su strada per fare spazio alla raccolta differenziata porta a porta.

Il calendario della raccolta dei rifiuti non subirà modifiche, per cui il Comune di Siracusa invita i cittadini ad adeguarsi al nuovo servizio. Nella zona interessata, infatti, gli utenti potrebbero essere sforniti e quindi trovarsi impreparati davanti a questa mini rivoluzione.

Gli indirizzi dei cassonetti spariranno sono: Viale Scala Greca direzione Targia n°12; Viale Scala greca direzione via Necropoli Grotticelle n° 31; Via Luigi Monti n°11; Via Avola n°5; Via Gela n°10; Via Noto n° 7; Via Butera n°3; Via M. Gozzo n° 5; Via Troiano n°1; Via Piazza Armerina n°2; Via Meli n°6; Via Lo Surdo n°7; Via Selinunte n°2; Via Modica n°13; Via Agira n°3; Via Tindari n°2; Via Randone n°6; Via Raiti n° 8; Via Raffa Dali n°2; Via Villa Ortisi n° 8; Via Nassiria n° 6; Ex Traversa Belvedere n°7; Via Lentini n°13; Via Sortino n°3; Via Palazzolo n°4; Via Pachino n°2; Via Cassaro n°3; Via Ferla n°2; Via Carlentini n°8.