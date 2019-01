Siracusa, 40 anni dalla morte del giornalista Mario Francese: sabato la cerimonia

Ricorre sabato 26 gennaio il 40esimo dall'omicidio del giornalista siracusano Mario Francese, ucciso dalla mafia a Palermo nel 1979.

Per ricordarlo una piccola cerimonia si svolgerà alle 10 davanti alla targa che ricorda il collega e che è posta all’interno dell’area nei pressi della ex Casina Cuti (parco archeologico della Neapolis). L'iniziativa è organizzata dalla sezione provinciale dell’Assostampa, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e la sezione provinciale dell’Unci.

Alla cerimonia saranno presenti le autorità civili e religiose della provincia insieme agli alunni di alcune scuole della città.

Nel pomeriggio, alle 17.30, Santa Messa celebrata nella chiesa del Sant’Angela Merici in via piazza Armerina.